L’Accademia porta in vacanza volontari, medici e imprenditori: 3 giorni in Val Pusteria (Di venerdì 1 luglio 2022) È iniziata venerdì 1 luglio la gita delL’Accademia dello Sport e dei suoi amici in Val Pusteria. Circa duecento le persone che hanno aderito alla tre giorni, tra vertici e volontari dell’associazione, insieme a una quarantina tra medici e infermieri della provincia di Bergamo che hanno combattuto il Covid, alcune delle famiglie di Amatrice che L’Accademia aveva aiutato con tre casette mobili subito dopo il terremoto del 2016 e tanti imprenditori bergamaschi sempre vicini al mondo della solidarietà e pronti a dare la propria mano. Una visita che vede anche momenti di accoglienza istituzionali e incontri importanti, con i sindaci di Monguelfo, Braies e Val Casies, con le autorità della Provincia di Bolzano. Momenti conviviali e di riposo dopo tanti mesi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022) È iniziata venerdì 1 luglio la gita deldello Sport e dei suoi amici in Val. Circa duecento le persone che hanno aderito alla tre, tra vertici edell’associazione, insieme a una quarantina trae infermieri della provincia di Bergamo che hanno combattuto il Covid, alcune delle famiglie di Amatrice cheaveva aiutato con tre casette mobili subito dopo il terremoto del 2016 e tantibergamaschi sempre vicini al mondo della solidarietà e pronti a dare la propria mano. Una visita che vede anche momenti di accoglienza istituzionali e incontri imnti, con i sindaci di Monguelfo, Braies e Val Casies, con le autorità della Provincia di Bolzano. Momenti conviviali e di riposo dopo tanti mesi ...

Pubblicità

PolicoroT : L’ACCADEMIA MUSICALE GUSTAV MAHLER PORTA IL MUSIC SUMMER CAMP A ROSETO CAPO SPULICO - pianainforma : L’Accademia Musicale Gustav Mahler porta il music summer camp a Roseto Capo Spulico - - GazzettaSalerno : Presso l’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, in via Porta Elina 9 (piazza .… - biskottiike4 : Klaus porta sulle spalle l intera accademia dell ombrello se non ci fosse lui l avrei droppata 2stagioni fa -