La villa da sogno dell'oligarca russo diventa l'incubo di Pirlo, versa la caparra di 500mila euro ma l'immobile è sotto sequestro (Di venerdì 1 luglio 2022) Tenta di comprare una villa a Forte dei Marmi ma finisce con l'esser beffato da un miliardario russo. Il protagonista della disavventura è Andrea Pirlo, l'ex allenatore della Juventus, finito suo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Tenta di comprare unaa Forte dei Marmi ma finisce con l'esser beffato da un miliardario. Il protagonistaa disavventura è Andrea, l'ex allenatorea Juventus, finito suo ...

Pubblicità

2didenari : Sogno sfumato per #AndreaPirlo: dopo 500mila euro di già caparra versata per una villa a Forte dei Marmi scopre che… - AnguillaCaraibi : Il vostro sogno è passare una settimana ai #Caraibi, con gli amici di sempre, tra risate, drink, bagni in piscina e… - AD_italia : Un lucente palazzo la cui cupola in pietra bianca svetta arroccata sul mare croato. Villa Sheherezade, patrimonio d… - Barbara22Mar : Qui in terra toscana si parla molto di Andrea Pirlo, che aveva dato una caparra di 500mila euro per una villa da so… - BuzzatiQuotes : «Sono vere oppure è un sogno?» Letture da «Le montagne di vetro» di Dino #Buzzati. Voce Sandro Buzzatti, contrabbas… -