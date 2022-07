(Di venerdì 1 luglio 2022) SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Una full immersion nel mondo del turismo ma anche nel gusto e nellaregionale. Ai partecipanti al, una nuova piattaforma sviluppata dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) e che si svolge a Sorrento, Nutella ha offerto una colazione proponendo ogni giorno diverse tipologie di pani italiani selezionati dai docenti dell'Università di Pollenzo tra oltre 200 specialità. All'interno di un contenitore incentrato sul turismo sostenibile per il futuro come il GYTS – questa comunità di giovani ha potuto avere anche un'altra visione del settore, quella di un turismo gastronomico sostenibile, che miri a valorizzare le eccellenze presenti nel singolo Paese e a mantenere le tradizioni locali, pur con il passare ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro La tradizione gastronomica italiana al Global Youth Tourism Summit - - MasterblogBo : SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Una full immersion nel mondo del turismo ma anche nel gusto e nella tradizione regi… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La tradizione gastronomica italiana al Global Youth Tourism Summit -… - Italpress : La tradizione gastronomica italiana al Global Youth Tourism Summit - Italpress : La tradizione gastronomica italiana al Global Youth Tourism Summit -

Il Tempo

... nei fatti, sono i veri protagonisti nella presentazione dei piatti e dei prodotti tipici, custodi delle procedure di preparazione tramandate da generazioni e confluite nella...... acqua e sale cotto rigorosamente secondo la, allora non può che esserci un'unica ... Tipologia: festa. Orari e programma: dalle ore 18. Maggiori informazioni sulla pagina ... La tradizione gastronomica italiana al Global Youth Tourism Summit SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) - Una full immersion nel mondo del turismo ma anche nel gusto e nella tradizione regionale italiana. Ai partecipanti al Globa ...rDal 2011, anno in cui rilevò la pasticceria Gerla 1927, in quanto a dinamismo nel mondo della gastronomia, pochi imprenditori torinesi hanno rivaleggiato con Roberto Munnia. Diverse delle acquisizion ...