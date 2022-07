La Supercoppa italiana diventa “EA Sports Supercup”! (Di venerdì 1 luglio 2022) La Supercoppa italiana cambia nome! La Lega Serie A ha annunciato che la sfida fra Milan ed Inter, vincitrici rispettivamente dello Scudetto e della Coppa Italia si giocherà il prossimo 18 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita. Per l’occasione il trofeo cambierà nome, diventando EA Sports Supercup, sancendo nuovamente la stretta partnership che dallo scorso L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 1 luglio 2022) Lacambia nome! La Lega Serie A ha annunciato che la sfida fra Milan ed Inter, vincitrici rispettivamente dello Scudetto e della Coppa Italia si giocherà il prossimo 18 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita. Per l’occasione il trofeo cambierà nome,ndo EASupercup, sancendo nuovamente la stretta partnership che dallo scorso L'articolo proviene da FUT Universe.

