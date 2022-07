La Supercoppa cambia nome e diventa EA Sports Supercup (Di venerdì 1 luglio 2022) Se da un lato sarà ancora “Coppa Italia Frecciarossa” la denominazione della Coppa Italia per le prossime due stagioni grazie al rinnovo della partnership tra Lega Serie A e Trenitalia, dall’altro cambierà invece il nome della Supercoppa Italiana. In seguito all’accordo siglato tra Electronics Arts e Lega Serie A, EA Sports è stata nominata Title Sponsor e Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Se da un lato sarà ancora “Coppa Italia Frecciarossa” la denominazione della Coppa Italia per le prossime due stagioni grazie al rinnovo della partnership tra Lega Serie A e Trenitalia, dall’altro cambierà invece ildellaItaliana. In seguito all’accordo siglato tra Electronics Arts e Lega Serie A, EAè stata nominata Title Sponsor e Calcio e Finanza.

