La spiegazione di Draghi per quella foto in disparte al telefono al Prado durante il vertice Nato (Di venerdì 1 luglio 2022) È diventata a suo modo iconica la fotografia che ritrae Mario Draghi al Museo Prado di Madrid seduto in disparte mentre parla al telefono con sullo sfondo gli altri leader del mondo intenti a discutere tra loro a margine del vertice Nato. “Io fin dall’inizio di questo viaggio ho detto ai miei collaboratori che non sarei potuto rimanere fuori con tutte le cose che avevamo da fare”, ha detto il presidente del Consiglio che ha aggiunto poi: “La serata era una cena conclusiva, si parlava di quadri, insomma c’era un’attività sociale e in quel momento io mi sono seduto ed ero in po’ stanco, ho fatto delle telefonate purtroppo sono stato sorpreso. D’altronde mi sarebbe stato impossibile telefonare con tutti davanti”. Impossibile non pensare che a tenere ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) È diventata a suo modo iconica lagrafia che ritrae Marioal Museodi Madrid seduto inmentre parla alcon sullo sfondo gli altri leader del mondo intenti a discutere tra loro a margine del. “Io fin dall’inizio di questo viaggio ho detto ai miei collaboratori che non sarei potuto rimanere fuori con tutte le cose che avevamo da fare”, ha detto il presidente del Consiglio che ha aggiunto poi: “La serata era una cena conclusiva, si parlava di quadri, insomma c’era un’attività sociale e in quel momento io mi sono seduto ed ero in po’ stanco, ho fatto delle telefonate purtroppo sono stato sorpreso. D’altronde mi sarebbe stato impossibile telefonare con tutti davanti”. Impossibile non pensare che a tenere ...

Pubblicità

neXtquotidiano : La spiegazione di #Draghi per quella foto in disparte al telefono al Prado durante il vertice #Nato - Elastobando : RT @macampoansa: Molto convincente e valida la spiegazione teorica di Mario #Draghi sul populismo e soprattutto sulle sue cause sociali. - Perla19733917 : RT @BlackWolf8320: Mario Draghi ?? e dopo la diplomazia, la persuasione, la cortesia, la spiegazione, la pazienza, la gentilezza e la logica… - SandraM0027 : @smenichini @SkyTG24 Per me era già chiarissimo la prima volta, ma evidentemente ad alcuni serve la spiegazione sem… - ContigliozziLor : RT @La7tv: #intanto Draghi e la foto da solo al Museo del Prado: la spiegazione del presidente del Consiglio -