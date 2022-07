La spesa perfetta in estate: 10 regole da seguire per frutta e verdura (Di venerdì 1 luglio 2022) Il caldo si fa sentire e se non ve ne siete accorti per l’uso smodato del condizionatore che starete facendo in questi giorni, ci sono i classici servizi in tv che ci ricordano di bere tanto, di mangiare frutta e verdura e di non uscire di casa nelle fasce orarie più a rischio…E allora oggi vogliamo parlarvi proprio dell’estate e della spesa che dovremmo fare tra giugno e metà settembre. Oggi quindi, in 10 regole, vi spieghiamo come fare la spesa perfetta per l’estate. Consumare frutta e verdura d’estate è fondamentale e tante volte è il nostro organismo stesso ad aver bisogno di questi alimenti. Oltre che per questione di dieta e di linea, sono fondamentali anche per mantenere la giusta idratazione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 luglio 2022) Il caldo si fa sentire e se non ve ne siete accorti per l’uso smodato del condizionatore che starete facendo in questi giorni, ci sono i classici servizi in tv che ci ricordano di bere tanto, di mangiaree di non uscire di casa nelle fasce orarie più a rischio…E allora oggi vogliamo parlarvi proprio dell’e dellache dovremmo fare tra giugno e metà settembre. Oggi quindi, in 10, vi spieghiamo come fare laper l’. Consumared’è fondamentale e tante volte è il nostro organismo stesso ad aver bisogno di questi alimenti. Oltre che per questione di dieta e di linea, sono fondamentali anche per mantenere la giusta idratazione ...

Pubblicità

BikesYuba : Yuba kombi colore giallo oro, la bici perfetta per spostarsi in città puoi caricare i bambini in sicurezza e fare u… - topocazzo88 : @MinakoHanami Che Marialaura non sia una persona perfetta si sa da mo. Ma se la cara Vlady si fosse spesa ad inveir… - TuppenceB2 : @AzzetaZeta - Ordinano una pizza a domicilio da dividere in quattro o cinque (una fetta a testa) e ne avanza pure!… - ScorpioTorino : @MichelaMeloni1 @borderborder_ Tu sei perfetta anche vestita con le buste della spesa - chiaram_16_ : @tantapazienza_ @giulw0nderland se devi fare la spesa e ottimizzare al massimo il risultato chiama giulia, lei è al… -