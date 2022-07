La siccità attuale è l’ennesimo campanello d’allarme che verrà ignorato

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 luglio 2022) La scorsa settimana il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato lo stato di emergenza idrica firmando un provvedimento che resterà in vigore fino al 30 settembre, e che mira a ridurre al minimo il consumo di acqua potabile non solo per gli usi non fondamentali, ma anche per quelli domestici. Oltre alla Lombardia, anche il Piemonte è in stato, soprattutto per i Comuni della provincia di Torino. Da non dimenticare, inoltre, le difficoltà di alcuni Comuni veneti. E non è tutto: secondo l’Osservatorio Anbi (l’Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari), l’epicentro dellasi sta spostando nel centro Italia, soprattutto nelle Marche e in Emilia-Romagna. Ma anche in Toscana e in Lazio la situazione è in peggioramento. Dunque, in questa estate che è appena iniziata ma che ha già manifestato ...