La Russia mette paura alla Germania: stop per 10 giorni al Nord Stream (Di venerdì 1 luglio 2022) La Russia congela il Nord Stream per almeno dieci giorni. Le linee del gasdotto che collega i giacimenti di Mosca alla Germania saranno chiuse dall’11 al 21 luglio per “lavori di manutenzione” che la compagnia Nord Stream Ag definisce “pianificati”, tra cui “test di componenti meccanici e sistemi di automazione per garantire un efficace, sicuro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 1 luglio 2022) Lacongela ilper almeno dieci. Le linee del gasdotto che collega i giacimenti di Moscasaranno chiuse dall’11 al 21 luglio per “lavori di manutenzione” che la compagniaAg definisce “pianificati”, tra cui “test di componenti meccanici e sistemi di automazione per garantire un efficace, sicuro InsideOver.

Pubblicità

Giovann08571078 : ?? SI METTE MALE PER LA NATO: SCATTA L’IRA DELLA CINA ?? - PasPier1 : RT @anna_volante: Di Maio se ne va sbattendo la porta,la Taverna scrive un post contro Grillo,Grillo mette in giro che a non volere Conte s… - crisa_giuliani : RT @anna_volante: Di Maio se ne va sbattendo la porta,la Taverna scrive un post contro Grillo,Grillo mette in giro che a non volere Conte s… - alfadixit : RT @anna_volante: Di Maio se ne va sbattendo la porta,la Taverna scrive un post contro Grillo,Grillo mette in giro che a non volere Conte s… - Ritaglia74 : RT @anna_volante: Di Maio se ne va sbattendo la porta,la Taverna scrive un post contro Grillo,Grillo mette in giro che a non volere Conte s… -