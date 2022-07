La rabbia dello staff di Macron davanti alle bugie di Putin al telefono: «Zelensky vuole l’atomica? Ma cosa dice?» (Di venerdì 1 luglio 2022) Di menzogne nella telefonata con Emmanuel Macron quattro giorni prima dell’invasione in Ucraina, Vladimir Putin ne avrebbe sfornate diverse. Come già anticipato dalla stampa francese, e in Italia dal Foglio, nella trascrizione della conversazione tra Eliseo e Cremlino, Putin aveva garantito che quella sera stessa sarebbero finite le esercitazioni militari al confine con l’Ucraina. In più si era anche detto più volte ben disposto a incontrare Joe Biden, per discutere con il presidente americano un piano di de-escalation sulla questione ucraina, già in quei giorni in fermento. Nell’ultimo passaggio rivelato dalla tv francese ieri, 30 giugno, Putin avrebbe addirittura inventato dichiarazioni che Volodymyr Zelensky non ha mai fatto. Dichiarazioni talmente false, da far reagire in modo scomposto anche i ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Di menzogne nella telefonata con Emmanuelquattro giorni prima dell’invasione in Ucraina, Vladimirne avrebbe sfornate diverse. Come già anticipato dalla stampa francese, e in Italia dal Foglio, nella trascrizione della conversazione tra Eliseo e Cremlino,aveva garantito che quella sera stessa sarebbero finite le esercitazioni militari al confine con l’Ucraina. In più si era anche detto più volte ben disposto a incontrare Joe Biden, per discutere con il presidente americano un piano di de-escalation sulla questione ucraina, già in quei giorni in fermento. Nell’ultimo passaggio rivelato dalla tv francese ieri, 30 giugno,avrebbe addirittura inventato dichiarazioni che Volodymyrnon ha mai fatto. Dichiarazioni talmente false, da far reagire in modo scomposto anche i ...

