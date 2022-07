La principessa Diana oggi avrebbe compiuto 61 anni. Cosa ha lasciato al mondo? Dal cinema alla moda, forte è la sua influenza ancora oggi (Di venerdì 1 luglio 2022) Se fosse ancora qui, oggi Lady Diana avrebbe 61 anni. Sarebbe, questo, il giorno del suo compleanno (è nata il 1° luglio 1961). Un giorno che trascorrerebbe, probabilmente, con i suoi nipoti. O, magari, andando a trovare qualche senzatetto o malato in ospedale, proprio come faceva quando era in vita. Ma Diana non c’è. Non c’è da venticinque anni. Da quel 31 agosto 1997, quando un incidente d’auto se la portò via nel tunnel dell’Alma, a Parigi, dando origine a un mito che sopravvive ancora oggi. Un meraviglioso scatto della principessa Diana. oggi avrebbe 61 anni (foto: Getty) L’eredità di Lady D nel ... Leggi su amica (Di venerdì 1 luglio 2022) Se fossequi,Lady61. Sarebbe, questo, il giorno del suo compleanno (è nata il 1° luglio 1961). Un giorno che trascorrerebbe, probabilmente, con i suoi nipoti. O, magari, andando a trovare qualche senzatetto o malato in ospedale, proprio come faceva quando era in vita. Manon c’è. Non c’è da venticinque. Da quel 31 agosto 1997, quando un incidente d’auto se la portò via nel tunnel dell’Alma, a Parigi, dando origine a un mito che sopravvive. Un meraviglioso scatto della61(foto: Getty) L’eredità di Lady D nel ...

Pubblicità

mao59 : 1 luglio 1961, Sandringham, Regno Unito nasceva una donna straordinaria la principessa del Galles Diana Spencer ??????… - rada_maja : RT @rada_maja: ????1.luglio 1961 nasceva Diana Spencer , Principessa di Galles, nota come Lady Di, principessa del popolo , amatissima in tu… - rada_maja : ????1.luglio 1961 nasceva Diana Spencer , Principessa di Galles, nota come Lady Di, principessa del popolo , amatiss… - GMichaelBot : RT @RadioSanMarino: Il 7 Luglio prossimo sarà in tutte le librerie una nuova biografia su George Michael. Secondo l'autore dietro l'amicizi… - RadioSanMarino : Il 7 Luglio prossimo sarà in tutte le librerie una nuova biografia su George Michael. Secondo l'autore dietro l'ami… -