La presidente della Commissione von der Leyen all’Ucraina: “Ue al vostro fianco fino a quando sarà necessario. Ma fate le riforme” (Di venerdì 1 luglio 2022) “C’è una lunga strada da percorrere ma l’Europa sarà al vostro fianco ogni passo del cammino, fino al momento che attraverserete la porta che conduce nella nostra Unione europea”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando in videocollegamento alla Rada ucraina, il Parlamento ucraino, dopo la concessione dello status di candidato a Kiev. Von der Leyen si è soffermata sulla necessità per Kiev di attuare delle riforme e ha invitato Ucraina “a concentrarsi sulla legge anti-oligarchi”. L’Ucraina è uno dei paesi con il più alto tasso di corruzione in Europa e carenze rispetto agli standard europei emergono anche in fatto di tutela dei diritti umani e rispetto dei diritti umani, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “C’è una lunga strada da percorrere ma l’Europaalogni passo del cammino,al momento che attraverserete la porta che conduce nella nostra Unione europea”. Lo ha detto laUe Ursula von derparlando in videocollegamento alla Rada ucraina, il Parlamento ucraino, dopo la concessione dello status di candidato a Kiev. Von dersi è soffermata sulla necessità per Kiev di attuare dellee ha invitato Ucraina “a concentrarsi sulla legge anti-oligarchi”. L’Ucraina è uno dei paesi con il più alto tasso di corruzione in Europa e carenze rispetto agli standard europei emergono anche in fatto di tutela dei diritti umani e rispetto dei diritti umani, in ...

LuigiGallo15 : Grave che Draghi da Presidente di unità nazionale sia finito per giocare una partita politica contro il M5S, le sce… - Ettore_Rosato : Un vertice storico quello che si è concluso oggi a #Madrid che segna la sconfitta della scommessa strategica di… - Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella per fare il punto sugli impegni internazionali #ANSA - raffaelli_anna : RT @GuidoCrosetto: Il Governo Draghi non è un Governo politico. È il Governo del Presidente, costruito attorno ad alcune priorità (pandemia… - erasmodapisa1 : RT @Etruria72: Draghi disposto ad immolare 8000 militari nella guerra Russia-Ucraina, con il benestare del presidente Mattarella!E' inutile… -

