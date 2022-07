La Polonia ha completato il muro anti migranti sul confine con la Bielorussia (Di venerdì 1 luglio 2022) La Polonia ha completato la costruzione di un nuovo muro di confine di 186 chilometri al confine con la Bielorussia per impedire l'ingresso di migranti dal Paese governato da Alexander Lukashenko. Il primo ministro Mateusz Morawiecki e gli alti... Leggi su europa.today (Di venerdì 1 luglio 2022) Lahala costruzione di un nuovodidi 186 chilometri alcon laper impedire l'ingresso di migrdal Paese governato da Alexander Lukashenko. Il primo ministro Mateusz Morawiecki e gli alti...

Pubblicità

IlCriticoh : ???? In #Polonia è stato completato il muro anti-migranti al confine con la #Bielorussia per contrastare il numero di… - Dondolino72 : RT @ilpost: È stata completata la costruzione del #muro che il governo polacco ha deciso di costruire al confine con la Bielorussia, con l’… - Vinc1955 : È finita la costruzione del muro al confine tra Polonia e Bielorussia, voluto dal governo polacco per respingere i… - GloriaR69856969 : RT @AleLin64: La Polonia ha completato il muro di divisione con la Bielorussia! Ci sono 2500 telecamere di sorveglianza! Ben fatto!!! ????????… - ross_giovans : RT @ilpost: È stata completata la costruzione del #muro che il governo polacco ha deciso di costruire al confine con la Bielorussia, con l’… -