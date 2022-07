La nuova “schiavitù” in Italia: “Mi pagano 1,77 euro all’ora per fare di tutto”. E li chiamano bamboccioni (Di venerdì 1 luglio 2022) schiavitù. Polemica sulla questione lavoro e gioventù. La lettera di una giovane che viene pagata 1,77 euro all’ora per coprire diverse mansioni dovrebbe far riflettere sul fallimento della nostra società Li chiamano bamboccioni, mammoni, pretenziosi. I giovani d’oggi vengono rimproverati per la loro scarsa voglia di lavorare e adattarsi alla situazione economica corrente. Le persone più adulte se ne escono con esternazioni canzonatorie, ponendo se stessi su un piedistallo. Nella maggior parte dei casi iniziano così: “Ai miei tempi io… non come voi oggi…”. Contratto di lavoro (Pixabay)Ed è proprio questo il punto focale: i tempi sono cambiati e lo hanno fatto in peggio. I giovani sono sempre più preparati, formati, istruiti ma con meno frecce al loro arco rispetto ai genitori. E le opportunità che gli ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 1 luglio 2022). Polemica sulla questione lavoro e gioventù. La lettera di una giovane che viene pagata 1,77per coprire diverse mansioni dovrebbe far riflettere sul fallimento della nostra società Li, mammoni, pretenziosi. I giovani d’oggi vengono rimproverati per la loro scarsa voglia di lavorare e adattarsi alla situazione economica corrente. Le persone più adulte se ne escono con esternazioni canzonatorie, ponendo se stessi su un piedistallo. Nella maggior parte dei casi iniziano così: “Ai miei tempi io… non come voi oggi…”. Contratto di lavoro (Pixabay)Ed è proprio questo il punto focale: i tempi sono cambiati e lo hanno fatto in peggio. I giovani sono sempre più preparati, formati, istruiti ma con meno frecce al loro arco rispetto ai genitori. E le opportunità che gli ...

