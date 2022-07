La nuova Nato sulla pelle dei curdi (Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente turco Erdogan è l'unico a guadagnarci, dal memorandum con cui toglie il veto all'allargamento dell'Alleanza a Svezia e Finlandia: ora ha il diritto di neutralizzare i curdi e occuparne le terre Leggi su wired (Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente turco Erdogan è l'unico a guadagnarci, dal memorandum con cui toglie il veto all'allargamento dell'Alleanza a Svezia e Finlandia: ora ha il diritto di neutralizzare ie occuparne le terre

