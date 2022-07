La nuova Nato per il nuovo equilibrio mondiale (Di venerdì 1 luglio 2022) di Gen. Corpo d'Armata Maurizio Boni La portata degli accordi del Vertice della Nato di Madrid deve essere valutata alla luce del contenuto del nuovo concetto strategico e delle dichiarazioni del Segretario generale Stoltenberg, rese nel corso del summit e nelle occasioni dove il responsabile politico dell’Alleanza è apparso in pubblico. Il concetto strategico è il vero e proprio architrave dell’esistenza dell’Alleanza in quanto fornisce il “cosa”, il “perché”, il “quando”, il “dove” e il “come” dell’impegno della Nato nel mondo. Potrebbe essere definito come il documento programmatico della governance dell’organizzazione. Sotto questo punto di vista non ci sono grandi sorprese poiché il nuovo testo, prevedibilmente, dedica ben quindici paragrafi al ruolo di deterrenza e difesa e al confronto strategico con la Russia, ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) di Gen. Corpo d'Armata Maurizio Boni La portata degli accordi del Vertice delladi Madrid deve essere valutata alla luce del contenuto delconcetto strategico e delle dichiarazioni del Segretario generale Stoltenberg, rese nel corso del summit e nelle occasioni dove il responsabile politico dell’Alleanza è apparso in pubblico. Il concetto strategico è il vero e proprio architrave dell’esistenza dell’Alleanza in quanto fornisce il “cosa”, il “perché”, il “quando”, il “dove” e il “come” dell’impegno dellanel mondo. Potrebbe essere definito come il documento programmatico della governance dell’organizzazione. Sotto questo punto di vista non ci sono grandi sorprese poiché iltesto, prevedibilmente, dedica ben quindici paragrafi al ruolo di deterrenza e difesa e al confronto strategico con la Russia, ...

