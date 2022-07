La nazionale italiana maschile di pallanuoto batte la Grecia e conquista la finale dei mondiali di Budapest (Di venerdì 1 luglio 2022) La nazionale maschile italiana di pallanuoto sconfigge le Grecia per 11 a 10 ed è in finale ai mondiali di Budapest. Si tratta della 7ma finale mondiale a cui partecipa il settebello che ne ha già vinte 4, l’ultima nel 2019. L’altra semifinale vedrà la Spagna contrapposta alla Croazia. La partita per la medaglia d’oro si giocherà domenica prossima alle 20. Nei quarti di finale l’Italia aveva superato i padroni di casa dell’Ungheria, considerati i favoriti del torneo. Al termine del match l’allenatore Sandro Campagna, ha parlato di una “Partita straordinaria che però poteva essere chiusa con più agilità e meno stress”. Gli ultimi minuti sono stati infatti particolarmente concitati, L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Ladisconfigge leper 11 a 10 ed è inaidi. Si tratta della 7mamondiale a cui partecipa il settebello che ne ha già vinte 4, l’ultima nel 2019. L’altra semivedrà la Spagna contrapposta alla Croazia. La partita per la medaglia d’oro si giocherà domenica prossima alle 20. Nei quarti dil’Italia aveva superato i padroni di casa dell’Ungheria, considerati i favoriti del torneo. Al termine del match l’allenatore Sandro Campagna, ha parlato di una “Partita straordinaria che però poteva essere chiusa con più agilità e meno stress”. Gli ultimi minuti sono stati infatti particolarmente concitati, L'articolo proviene ...

Pubblicità

gippu1 : Damiano #Tommasi è il SECONDO calciatore della storia della Nazionale Italiana ad essere eletto sindaco dopo Carlo… - MauroDelCorno : La nazionale maschile italiana di #pallanuoto sconfigge le Grecia ed è in finale ai mondiali di #Budapest. #Settebello - GaiaElisaRossi : Oggi su il venerdì di @repubblica, in un articolo sui campionati del mondo di magia con la nazionale italiana. To… - peppefrac : @Pirichello Sandro Tonali, all'anagrafe Alessandro[2] (Lodi, 8 maggio 2000), è un calciatore italiano, centrocampis… - VanniRestelli : RT @Robert46268422: Per fortuna che la NAZIONALE SCHIAPPA ITALIANA, NON VA' IN QATAR..sennò la vedevo brutta..molto brutta. -