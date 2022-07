La Nato si rafforza ma a est non stanno a guardare. Il mondo tornerà a dividersi in due grandi blocchi (Di venerdì 1 luglio 2022) Saper vivere, sembra certo, è una dote innata, come la classe e la raffinatezza, quindi o si ha non si ha. Molto spesso queste caratteristiche si trovano a essere presenti insieme in una stessa persona. È sgradevole osservare chi ne è privo e cerca di dimostrare il contrario, diventando così patetico, una specie di caricatura di se stesso. Chi veramente ne ha, di solito tende a coltivare questa sua dote, curando di rinforzarla. A tal fine ha grande rilevanza il vissuto. Le righe appena scritte vorrebbero essere il prologo di un dramma, per ora rivelatosi tale, con forti portabilità di sfociare a stretto giro in tragedia. Chi avesse avuto occasione giovedì sera di seguire la conferenza stampa del Premier Draghi subito dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri, facilmente potrà trovare conferma dell’argomento oggetto di queste riflessioni. Nel corso della conferenza, il Professore ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) Saper vivere, sembra certo, è una dote innata, come la classe e la raffinatezza, quindi o si ha non si ha. Molto spesso queste caratteristiche si trovano a essere presenti insieme in una stessa persona. È sgradevole osservare chi ne è privo e cerca di dimostrare il contrario, diventando così patetico, una specie di caricatura di se stesso. Chi veramente ne ha, di solito tende a coltivare questa sua dote, curando di rinforzarla. A tal fine ha grande rilevanza il vissuto. Le righe appena scritte vorrebbero essere il prologo di un dramma, per ora rivelatosi tale, con forti portabilità di sfociare a stretto giro in tragedia. Chi avesse avuto occasione giovedì sera di seguire la conferenza stampa del Premier Draghi subito dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri, facilmente potrà trovare conferma dell’argomento oggetto di queste riflessioni. Nel corso della conferenza, il Professore ...

