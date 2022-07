La Juve pensa al regista: Paredes primo della fila (Di venerdì 1 luglio 2022) Tutto ruota attorno a Locatelli e Pogba . La nuova Juve sta nascendo dal centrocampo, ovvero dal reparto che più è stato in difficoltà negli ultimi anni, e la scorsa stagione in particolare, e che ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 luglio 2022) Tutto ruota attorno a Locatelli e Pogba . La nuovasta nascendo dal centrocampo, ovvero dal reparto che più è stato in difficoltà negli ultimi anni, e la scorsa stagione in particolare, e che ...

Pubblicità

sportli26181512 : La Juve pensa al regista: Paredes primo della fila: Fari puntati sull’argentino del Psg, che potrebbe riabbracciare… - napolitown : @DomPepeLiberato La juve ne chiede 25 per rabiot pensa un po, all’ikea se ne trovano di mobili per molto meno?????? - Sebbino04 : @ale8394739273 @AlfredoPedulla Juve neanche con cristiano ronaldo è riuscita a vincerla, pensa un po - MondoNapoli : Sky - La Juve non pensa a KK come sostituto di De Ligt! I bianconeri valutano altri 3 profili: i nomi -… - maurizioscoffo1 : @GiuseppeZlatan2 @gabriel1919__ Pensa teeee e fai pure il milanese. Ma tifa Palermo. Ma pensa cn chi sto a parla. I… -