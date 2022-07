La Fifa annuncia che al Mondiale in Qatar sarà utilizzato il fuorigioco semi-automatico (Di venerdì 1 luglio 2022) La Fifa ha annunciato che al Mondiale in Qatar sarà utilizzato il fuorigioco semi-automatico per aiutare gli ufficiali di gara Var e di campo a decidere più velocemente sugli episodi di fuorigioco. Si tratta di una nuova tecnologia che utilizza 12 telecamere di localizzazione dedicate montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e fino a 29 punti di raccolta dati per ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 dati raccolti includono tutti gli arti e le estremità rilevanti per effettuare chiamate di fuorigioco. Un ulteriore elemento per il rilevamento di fuorigioco millimetrici sarà il sensore applicato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) Lahato che alinilper aiutare gli ufficiali di gara Var e di campo a decidere più velocemente sugli episodi di. Si tratta di una nuova tecnologia che utilizza 12 telecamere di localizzazione dedicate montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e fino a 29 punti di raccolta dati per ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 dati raccolti includono tutti gli arti e le estremità rilevanti per effettuare chiamate di. Un ulteriore elemento per il rilevamento dimillimetriciil sensore applicato ...

