(Di venerdì 1 luglio 2022) Negli Stati Uniti è caos. Da quando laUsa ha ribaltato la celeberrima sentenza Roe vs Wade del 1973 che aveva reso legale, nel Paese si respira un clima da guerra civile. E non solo per le proteste delle cittadine contro la decisione dei, ma anche per i membri delle istituzioni che invitano alla rivolta. X ...

Pubblicità

AdolfoSalsi : E' una deputata.... e se Ergogan si sveglia una mattina e dice che è una terrorista fiancheggiatrice PKK e ne chied… - sonoViolet : RT @senzasinistra: @historike_e e’stata eletta in Svezia ma e’di origini curde e difende suo popolo originario.Mentre Erdogan pur essendo l… - senzasinistra : @historike_e e’stata eletta in Svezia ma e’di origini curde e difende suo popolo originario.Mentre Erdogan pur esse… - lineeconfuse : RT @squopellediluna: Amineh Kakabaveh minaccia di chiedere la sfiducia al Ministro degli Esteri Ann Linde, alla quale chiede una spiegazion… - GCDileo : RT @squopellediluna: Amineh Kakabaveh minaccia di chiedere la sfiducia al Ministro degli Esteri Ann Linde, alla quale chiede una spiegazion… -

LinkOristano

... il senatore Matteo Richetti, il vicesegretario e deputato Enrico Costa e laDaniela Ruffino, prima firmataria della mozione. Nel testo sispecificamente di adottare iniziative per ...La seconda, proposta dallalucernese Yvette Estermann, si oppone agli aborti tardivi;che non sia più possibile abortire quando "il bambino potrebbe respirare fuori dall'utero, ... La deputata Scanu chiede l’assunzione a tempo indeterminato di 1.400 precari impiegati per coadiuvare la polizia (LaPresse) Dal testo unificato sullo Ius Scholae "si evince l'idea di un mondo dove i confini non esistono e si vuole garantire, anche a giovani stranieri, il ...La deputata chiede che due dei giudici della Corte Suprema vengano messi sotto accusa per aver mentito. Intanto chiede l’apertura di cliniche per l’aborto nelle terre di proprietà federale ...