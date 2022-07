La caduta tragicomica della ciclista al via del Giro d’Italia donne | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Possiamo sorridere per quel che è avvenuto al viaprima tappa delperché l’atleta protagonista di questa vicenda sta bene e ha potuto proseguire la sua corsa, seppur condizionata da quanto accaduto pochi metri dopo la partenza. Perché l’iniziocorsa a tappe italiana non è stato dei migliori per Marketa Hajkova, ruzzolata lungo la leggera pendenza iniziale delle cronometro individuale che ha aperto la corsa rosa. Crono inaugurale del #. Vediamo il lato positivo: Marketa Hajkova può solo migliorare. pic.twitter.com/EqvqViFoc6 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 1, 2022 Marketa Hajkova, lache cade un metro dopo la partenza La 22enneRepubblica Ceca non ha affrontato nel migliore ...