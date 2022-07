La bici viene da te quando serve. La micromobilità dà la guida autonoma alle biciclette (Di venerdì 1 luglio 2022) La bici si guida da sola e si dirige verso l’utilizzatore che l’ha prenotata. È il sistema pensato dal MIT che potrebbe ridurre fino a 8 volte le dimensioni delle flotte di bike sharing.... Leggi su dday (Di venerdì 1 luglio 2022) Lasida sola e si dirige verso l’utilizzatore che l’ha prenotata. È il sistema pensato dal MIT che potrebbe ridurre fino a 8 volte le dimensioni delle flotte di bike sharing....

Pubblicità

BenissimoVa : Oggi arriva una delle mie più care amiche con il suo bimbo e resta qui per dieci giorni. In realtà non viene propri… - Artemid14325846 : @UnaPappera Ragazza adottata vuole andare via da casa dei suoi e viene ospitata dal vicino che a quanto pare aveva… - MercurioPsi : @LuisInvestig @talja_c tra l'altro, in caso di incidente, viene immediatam sequestrato il cellulare e verificata l… - lacittanews : Cade dalla bici e viene trasportato urgentemente a Bologna. Il manubrio gli infilza l'addome ed ha il polso rotto.… - aphrodya1 : @ansaeuropa Traduco: per fare benzina servirà il green pass, caricato con la quota mensile che viene concessa dal d… -