(Di venerdì 1 luglio 2022) Da oggi la, il, ha la'Unione europea esposta al fianco di quella nazionale. In occasione'interventoa Commissione Ue Ursula von der Leyen, ildelRuslan Stefanchuk e il'Ucraina Volodymyr Zelensky hanno issato lablu con le 27 stelle dorate alle spalleo scranno dove siede ild'Aula. "Il nostro obiettivo è la piena adesione nell'Ue. Comprendiamo che l'accesso non sarà immediato ma condivideremo questa stcon l'Europa", ha spiegato Stefanchuk. Che su ...

Pubblicità

ilfoglio_it : La bandiera dell'Ue issata nel Parlamento ucraino. 'Un sogno che si avvera', dice il presidente della Rada… - vladiluxuria : Il Comitato Supremo del #Qatar2022 ha deciso che chi sventola una bandiera rainbow rischia anni di carcere. Lo spor… - lentespechio : RT @ilfoglio_it: La bandiera dell'Ue issata nel Parlamento ucraino. 'Un sogno che si avvera', dice il presidente della Rada - Shehrijan5 : Il consolato generale della Norvegia ha smesso di lavorare a Murmansk. A Kaliningrad l'ufficio dell'ambasciata lett… - robi1943 : RT @ilfoglio_it: La bandiera dell'Ue issata nel Parlamento ucraino. 'Un sogno che si avvera', dice il presidente della Rada -

'Mai come oggi, nel mezzo'aggressione russa all'Ucraina - ha detto Alberti - dobbiamo ... Ecco perche' ladella NATO al Pride: siamo pronti a difendere sempre e dovunque i principi ...Oggi, a tempo di record, il suo nome è affiancato allageorgiana , nel doppio femminile ... Slam sull'erba'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Si riparte dal trionfo di Djokovic, 4° ...Dries Mertens è e rimane una bandiera del Napoli. L’attaccante belga è riuscito in un modo unico ed imprevedibile a diventare uno dei giocatori più importanti e significativi della storia del club ...Da oggi la Rada, il Parlamento ucraino, ha la bandiera dell'Unione europea esposta al fianco di quella nazionale. In occasione dell'intervento della pre ...