Kvaratskhelia sul Napoli | “Da bambino era il mio sogno” | poi la frase su Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 luglio 2022) Khvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un giocatore dela partire da questa mattina. Il suo contratto, infatti è stato depositato e l’attaccante georgiano è atteso a Castel Volturno mercoledì 6 luglio per le visite mediche. Successivamente, venerdì, partirà con i suoi compagni di squadra per il ritiro in Val di Sole a Dimaro. Kvaratskhelia(Getty Images) Il nuovo giocatore delha rilasciato un’intervista ai microfoni del giornale russo Sport Express, in cui ha commentato le sue emozioni per il passaggio ale i suoi pensieri sull’allenatore. Di seguito un estratto delle sue parole: “Dasognavo di giocare nel Real Madrid, ma con ilil miosi è avverato. Volevo giocare in un grande club e il ...