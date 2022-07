Kvaratskhelia | «Da bambino sognavo di giocare nel Real Madrid | il Napoli è uno dei migliori club»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 luglio 2022) Khvichaè anche ufficialmente un calciatore del. La notizia è stata ufficializzata pochi minuti fa anche dal sito della Lega Calcio. Il georgiano, che qualche giorno fa ha salutato i tifosi della Dinamo Batumi con un giro di campo, ha rilasciato in quell’occasione un’intervista esclusiva al giornalista Igor Rabiner per il giornale russo Sport Express. Nel suo Paese, «Kvara» è una specie di star. Ci è tornato a marzo, dopo l’inizio della guerra in Ucraina. In 11 partite ha segnato otto gol, è arrivato terzo nella classifica marcatori nonostante 20 turni in meno di campionato rispetto ai competitors. Il giornalista racconta che i tifosi sono praticamente sono pazzi di lui: basti pensare – scrive – che nella partita a Tbilisi tra le due “Dinamo”, finita a reti inviolate, gruppi di fam hanno tentato più volte l’invasione di campo solo ...