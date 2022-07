Kvaratskhelia al Napoli, Zaccardo soddisfatto: “Giocatore con grandi qualità. Vi svelo dov’è adesso” (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Cristian Zaccardo, ex calciatore che ha contribuito col ruolo di intermediario al passaggio di Kvaratskhelia al Napoli, divenuto ufficiale oggi. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: Il suo ruolo per l’affare: “Ho avuto un ruolo da intermediario per il passaggio Kvaratskhelia al Napoli, ho fatto qualcosa ma è stato molto bravo prima di tutto l’agente per la conclusione dell’affare. Ho conosciuto il Giocatore, ha qualità tecniche e caratteriali e sicuramente vanno fatti i complimenti a Giuntoli per aver battuto la concorrenza per questo Giocatore. Napoli è una piazza importante ma lo prenderà nel migliore dei modi e si prenderanno ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Cristian, ex calciatore che ha contribuito col ruolo di intermediario al passaggio dial, divenuto ufficiale oggi. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: Il suo ruolo per l’affare: “Ho avuto un ruolo da intermediario per il passaggioal, ho fatto qualcosa ma è stato molto bravo prima di tutto l’agente per la conclusione dell’affare. Ho conosciuto il, hatecniche e caratteriali e sicuramente vanno fatti i complimenti a Giuntoli per aver battuto la concorrenza per questoè una piazza importante ma lo prenderà nel migliore dei modi e si prenderanno ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli ? - DiMarzio : #Napoli | Il pre-accordo con la #Juve, l'addio alla Russia, il ruolo di #Spalletti: parla Kvicha #Kvaratskhelia - claudioruss : Parla Khvicha #Kvaratskhelia: 'Ho sognato di giocare in un grande club, il #Napoli è uno dei migliori. #Spalletti?… - PartenoPesce : RT @scottotweet: Ufficiale l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia. Inserito nella lista della Lega, in attesa del tweet di #DeLaurentiis. Arriva… - PartenoPesce : RT @salv_amoroso: ???? NAPOLI UFFICIALE - Khvicha #Kvaratskhelia è un nuovo calciatore del #Napoli. Depositato il contratto in Lega. https:/… -