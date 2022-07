Kosovo e Italia, gemellaggio alla presenza dell’ambasciatore (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim, ha partecipato con un discorso introduttivo di apertura all’evento ICT-B2B Matchmaking e Networking che si è tenuto a Milano, con la partecipazione di eccellenze kosovare e Italiane di questo settore. L’obiettivo della conferenza è stato quello di esplorare e di identificare potenziali e opportunità di business, creando una rete di cooperazione diretta tra le società del settore ICT kosovare e Italiane. Un passo importante per il settore ICT, che oggi è sempre più attivo, dinamico e transfrontaliero, dove gruppi e aziende di alta tecnologia creano progetti innovativi, che saranno un valore aggiunto alle relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi. Questa opportunità unica aiuterà le aziende e start-up a promuovere al meglio i propri prodotti e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ambasciatore della Repubblica delin, Lendita Haxhitasim, ha partecipato con un discorso introduttivo di apertura all’evento ICT-B2B Matchmaking e Networking che si è tenuto a Milano, con la partecipazione di eccellenze kosovare ene di questo settore. L’obiettivo della conferenza è stato quello di esplorare e di identificare potenziali e opportunità di business, creando una rete di cooperazione diretta tra le società del settore ICT kosovare ene. Un passo importante per il settore ICT, che oggi è sempre più attivo, dinamico e transfrontaliero, dove gruppi e aziende di alta tecnologia creano progetti innovativi, che saranno un valore aggiunto alle relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi. Questa opportunità unica aiuterà le aziende e start-up a promuovere al meglio i propri prodotti e ...

