Killnet ha rivendicato l'attacco al sito per pagare le tasse negli Stati Uniti (Di venerdì 1 luglio 2022) La rivendicazione è arrivata nella notte italiana, attraverso il loro ormai noto canale Telegram e i post condivisi sui social. Da alcune ore, infatti, l'attacco DDos lanciato dagli hacktivisti filo-russi di Killnet (attraverso la loro costola "Legion") ha mandato in down il sito utilizzato per pagare le tasse negli Stati Uniti. A livello globale, infatti, il portale PayUsaTax non risulta essere più accessibile. LEGGI ANCHE > Alcuni hacker stanno rubando le informazioni personali per superare dei colloqui di lavoro Gli hacker hanno rivendicato questo attacco, parlando del portale per il pagamento delle tasse degli americani come un test per sviluppare un nuovo metodo di cyber-offensiva: quello del DDos sul "ciclo

