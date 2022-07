Kiev vince la guerra del borscht, ricetta ucraina patrimonio Unesco (Di venerdì 1 luglio 2022) Kiev, 1 lug. (Adnkronos) - L'ucraina vince la battaglia del borscht contro la Russia. La tradizionale zuppa ucraina a base di cavolo, rape rosse e panna acida, è entrata oggi a far parte della lista del patrimonio dell'Unesco, fra i beni materiali che hanno bisogno di urgente salvaguardia. E' stata Kiev a chiedere una procedura d'urgenza, a causa della guerra in corso. E l'Unesco l'ha accettata, dato che l'invasione russa mette in pericolo il borscht, perchè "la gente non solo non può cucinarlo e coltivare le verdure locali necessarie, ma neanche riunirsi per consumarlo, cosa che mina il benessere sociale e culturale della comunità". Quella del borscht è una battaglia culturale con ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022), 1 lug. (Adnkronos) - L'la battaglia delcontro la Russia. La tradizionale zuppaa base di cavolo, rape rosse e panna acida, è entrata oggi a far parte della lista deldell', fra i beni materiali che hanno bisogno di urgente salvaguardia. E' stataa chiedere una procedura d'urgenza, a causa dellain corso. E l'l'ha accettata, dato che l'invasione russa mette in pericolo il, perchè "la gente non solo non può cucinarlo e coltivare le verdure locali necessarie, ma neanche riunirsi per consumarlo, cosa che mina il benessere sociale e culturale della comunità". Quella delè una battaglia culturale con ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Kiev vince la guerra del borscht, ricetta ucraina patrimonio Unesco - - TV7Benevento : Kiev vince la guerra del borscht, ricetta ucraina patrimonio Unesco - - salerno_vince : RT @Gianl1974: L'attore e regista Sean Penn sta girando un documentario sulla guerra in Ucraina. Dal primo giorno dell'invasione , era a Ki… - MassimoAmbroset : @Silvia00072 How you dare to insult 'a fake news-paper' owned by ' the Ukrainian Dwarf ' !! [Tr.S.B. :' Ssssh,Silvi… - FrancoZerlenga : Si però Macron deve mandare più armi a Kiev la brutale guerra e genocida invasione del nazi fascista Putin non si v… -