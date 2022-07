Kiev | risponderemo all' attacco russo ad Odessa

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, Kiev: risponderemo presto ad attacco russo a Odessa #odessa - TelevideoRai101 : Attacco Odessa,Kiev:risponderemo presto -

10.25 Attacco Odessa,presto La Russia non dovrà aspettare molto per la "risposta" delle Forze armate ucraine, dopo gli attacchi missilistici nella regione di Odessa. Lo ha dichiarato Arestovich, ...- L'attacco sarebbe partito da un aereo proveniente dal Mar Nero. Il consigliere del presidente ucraino Zelensky, annuncia: 'La Russia non dovrà aspettare molto per la risposta'. Intanto il Cremlino ...Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Zelensky, annuncia che la Russia non dovrà aspettare molto per la "risposta" delle Forze armate ucraine dopo gli attacchi missilistici nella regi ...L'attacco sarebbe partito da un aereo proveniente dal Mar Nero. Il consigliere del presidente ucraino Zelensky, annuncia: "La Russia non dovrà aspettare molto per la risposta". Intanto il Cremlino sos ...