Kiev | bombardamento su condominio ad Odessa | 10 morti

Dieci persone sono state uccise da undell'esercito russo su un condominio ad Odessa. Lo hanno reso noto fonti ufficiali ucraine. "Il numero delle vittime nel condominio ha raggiunto le 10 persone", ha detto il portavoce ...16.23 - Ministri difesa Germania e Spagna discutono di forniture Tank aIl ministro della ... 16.14 - Mykolaiv, il bilancio delsale a 7 morti e 6 feriti Sale a sette morti e sei ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 127 “La Russia non solo sta conquistando con la forza il territorio dell’Ucraina orientale, ma sta anche conducendo un’azione di terrorismo brutale e cinico nelle pacifiche città del nostro Stato”.Dieci persone sono state uccise da un bombardamento dell'esercito russo su un condominio ad Odessa. Lo hanno reso noto fonti ufficiali ucraine. Il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa, Se ...