Juve-Morata, pista ancora aperta? La notizia a sorpresa! (Di venerdì 1 luglio 2022) Ai più potrebbe sembrare una situazione surreale e di fatto lo è. Lo è ormai da due stagioni, con il continuo tira e molla che ha destabilizzato in alcuni momenti il giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alvaro Morata sembrerebbe ancora essere nel mirino della Juventus. Con l’avvento della data del 30 giugno, termine di scadenza dei contratti, tantissimi giocatori si sono trovati senza squadra oppure sono rientrati dal prestito. Ciò è accaduto al 9 e al 10 della Juventus, che sembra proprio aver deciso di cambiare corso. Morata e Dybala sono stati una coppia in grado di far battere il cuore di ogni tifoso bianconero e da oggi le loro strade si separano ufficialmente. FOTO: Getty – Morata-Juventus-Allegri Se per Dybala la possibilità di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 1 luglio 2022) Ai più potrebbe sembrare una situazione surreale e di fatto lo è. Lo è ormai da due stagioni, con il continuo tira e molla che ha destabilizzato in alcuni momenti il giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alvarosembrerebbeessere nel mirino dellantus. Con l’avvento della data del 30 giugno, termine di scadenza dei contratti, tantissimi giocatori si sono trovati senza squadra oppure sono rientrati dal prestito. Ciò è accaduto al 9 e al 10 dellantus, che sembra proprio aver deciso di cambiare corso.e Dybala sono stati una coppia in grado di far battere il cuore di ogni tifoso bianconero e da oggi le loro strade si separano ufficialmente. FOTO: Getty –ntus-Allegri Se per Dybala la possibilità di ...

