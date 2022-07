Juve Kimpembe, Cherubini incontra il Psg: le ultime (Di venerdì 1 luglio 2022) Juve Kimpembe, Cherubini incontra il PSG per parlare del difensore De Ligt in uscita direzione Chelsea? Nessun problema, la Juve ha già in testa un’alternativa all’olandese. Cherubini incontra il Psg e nella giornata di ieri c’è stato il primo interessamento concreto dei bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022)il PSG per parlare del difensore De Ligt in uscita direzione Chelsea? Nessun problema, laha già in testa un’alternativa all’olandese.il Psg e nella giornata di ieri c’è stato il primo interessamento concreto dei bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

