Juve De Ligt, i bianconeri chiedono 100 milioni al Chelsea: le ultime (Di venerdì 1 luglio 2022) La Juve starebbe pensando di cedere De Ligt e per questo avrebbe chiesto al Chelsea almeno 100 milioni La Juve sta pensando di cedere De Ligt. L'olandese non è più così sicuro di restare in Italia e la Premier League stuzzica. Diversi club su di lui, tra cui il Chelsea. I bianconeri, secondo La Stampa, avrebbero chiesto agli inglesi almeno 100 milioni cash per il difensore. Cifra al di sotto dei 120 della clausola, ma sarebbe comunque consona per la Juventus per cedere il centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

