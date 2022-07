Judo, Giochi del Mediterraneo 2022: Lorenzo Agro Sylvain conquista la medaglia di bronzo nei +100 kg (Di venerdì 1 luglio 2022) Terza e ultima giornata di gara che si conclude con una medaglia di bronzo per l’ItalJudo ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso di svolgimento ad Orano. Dopo i quattro podi ottenuti nei primi due giorni (argenti di Matteo Piras, Kenny Komi Bedel e Giulia Caggiano, bronzo di Martina Esposito), il protagonista azzurro del day-3 è stato Lorenzo Agro Sylvain nei pesi massimi. Il 22enne di Parma si è reso protagonista di un bel cammino nella categoria +100 kg, mettendosi al collo un prezioso bronzo dopo aver collezionato tre vittorie (waza-ari al greco Panagiotis Papanikolau, ippon al tunisino Wahib Hdiouech e al marocchino Zouhair Esseryry) ed una sconfitta in semifinale per hansoku ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Terza e ultima giornata di gara che si conclude con unadiper l’Italaidel, in corso di svolgimento ad Orano. Dopo i quattro podi ottenuti nei primi due giorni (argenti di Matteo Piras, Kenny Komi Bedel e Giulia Caggiano,di Martina Esposito), il protagonista azzurro del day-3 è statonei pesi massimi. Il 22enne di Parma si è reso protagonista di un bel cammino nella categoriakg, mettendosi al collo un preziosodopo aver collezionato tre vittorie (waza-ari al greco Panagiotis Papanikolau, ippon al tunisino Wahib Hdiouech e al marocchino Zouhair Esseryry) ed una sconfitta in semifinale per hansoku ...

Pubblicità

RobertaFazio7 : RT @CIPnotizie: ??Arrivano le prime medaglie per l'Italia agli #Epyg2022, i Giochi Paralimpici Europei Giovani di Pajulahti (Finlandia) 3??… - CIPnotizie : ??Arrivano le prime medaglie per l'Italia agli #Epyg2022, i Giochi Paralimpici Europei Giovani di Pajulahti (Finlan… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Orano (ALG), XIX Giochi del Mediterraneo: ancora medaglie per il Centro Sportivo #Carabinieri!??a Tobia Bocchi nel salto… - _Carabinieri_ : Orano (ALG), XIX Giochi del Mediterraneo: ancora medaglie per il Centro Sportivo #Carabinieri!??a Tobia Bocchi nel s… - infoitsport : Giochi del Mediterraneo, judo: argento e bronzo per l'Italia -