Gazzetta_NBA : Mercato Nba - Jokic, rinnovo record: 270 milioni di dollari #Nba - mariot_22 : Nuggets, rinnovo al supermassimo salariale per Nikola Jokic - EffeScudata : Nikola Jokic, centro dei Denver Nuggets, ha firmato il rinnovo di contratto più munifico della storia della NBA: 26… -

Con la Nba sotto choc per la notizia arrivata a meno di tre ore dall'inizio ufficiale della free agency della clamorosa richiesta di trade di Kevin Durant, il mercato regala subito colpi importanti. ...... potendo contare sul due volte MVP in carica della lega Nikolae il ritorno in campo di Jamal ...anche una vetrina per i giocatori che la prossima estate andranno a caccia di un riccodi ... Jokic, rinnovo da record: 270 milioni di dollari. Phoenix e Miami mete gradite a Durant Il più importante contratto nella storia della NBA. Nikola Jokic firmerà l'estensione con i Denver Nuggets nelle prossime ore: si parla di un contratto di cinque anni a una ...Alla mezzanotte italiana ha aperto ufficialmente il mercato dei free agent della NBA. Qui tutte le notizie, le voci e le prospettive sui primi movimenti del mercato, con interesse per i nomi grossi — ...