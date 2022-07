John Ford e il mito fallace della Monument Valley che cancella i pellerossa. Al Cinema Ritrovato ecco The Taking il documentario che fa discutere (Di venerdì 1 luglio 2022) “Più siamo soggetti a mediazione, più il reale diventa inafferrabile”. Spettatrici e spettatori (senza asterisco) di molti film di John Ford (tra cui Ombre rosse e Sentieri selvaggi), ma anche di Ritorno al futuro 2, Mission Impossible 2, Fievel sbarca in America, Dead Man, 2001 Odissea nello spazio, C’era una volta il west – e molti altri – sappiate che siete stati gabbati. Il colpevole è proprio mister Ford con la sua volontaria e antistorica mitizzazione della Monument Valley. Sorta di applique naturale rocciosa multiforme in arenaria piazzata come sfondo in sette suoi film dagli anni trenta agli anni cinquanta, poi ripresa in lungo e in largo da mille epigoni entusiasti, tra cui spot su spot pubblicitari, di una simbologia fallace. Niente cactus, niente tepee ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “Più siamo soggetti a mediazione, più il reale diventa inafferrabile”. Spettatrici e spettatori (senza asterisco) di molti film di(tra cui Ombre rosse e Sentieri selvaggi), ma anche di Ritorno al futuro 2, Mission Impossible 2, Fievel sbarca in America, Dead Man, 2001 Odissea nello spazio, C’era una volta il west – e molti altri – sappiate che siete stati gabbati. Il colpevole è proprio mistercon la sua volontaria e antistorica mitizzazione. Sorta di applique naturale rocciosa multiforme in arenaria piazzata come sfondo in sette suoi film dagli anni trenta agli anni cinquanta, poi ripresa in lungo e in largo da mille epigoni entusiasti, tra cui spot su spot pubblicitari, di una simbologia. Niente cactus, niente tepee ...

