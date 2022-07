Joao Pedro, Pedullà: “Da qualche giorno c’è il Galatasaray. Su Demme e Politano…” (Di venerdì 1 luglio 2022) Joao Pedro PEDULLA – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Joao Pedro. Ecco quanto affermato. “Il futuro di Joao Pedro sarà più chiaro nei prossimi giorni. Da qualche giorno c’è il Galatasaray, con altri contatti nel pomeriggio in attesa di un’offerta ufficiale (il club turco ha confermato il forte gradimento). Ma proprio nelle ultimissime ore c’è stato un inserimento del Valencia, il profilo molto a Gattuso che sta seguendo anche Politano per la fascia offensiva e che apprezza – smentite a parte – Demme per il centrocampo. Per il momento i club in lizza sono due e sono stranieri, in Italia ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 1 luglio 2022)PEDULLA – Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di. Ecco quanto affermato. “Il futuro disarà più chiaro nei prossimi giorni. Dac’è il, con altri contatti nel pomeriggio in attesa di un’offerta ufficiale (il club turco ha confermato il forte gradimento). Ma proprio nelle ultimissime ore c’è stato un inserimento del Valencia, il profilo molto a Gattuso che sta seguendo anche Politano per la fascia offensiva e che apprezza – smentite a parte –per il centrocampo. Per il momento i club in lizza sono due e sono stranieri, in Italia ...

