(Di venerdì 1 luglio 2022) Non è che nei pronostici per la vincitrice di Wimbledon ci si è troppo in fretta dimenticati di Ons? Vedendo giocare la tunisina in questi primi tre turni, il dubbio viene. Viene eccome. La ...

Pubblicità

bradipo22 : Jabeur è scatenata ma il primo (forse) vero banco di prova per le sue velleità sarà al prossimo turno nel caso in c… -

La Gazzetta dello Sport

Non è che nei pronostici per la vincitrice di Wimbledon ci si è troppo in fretta dimenticati di OnsVedendo giocare la tunisina in questi primi tre turni, il dubbio viene. Viene eccome. La testa di serie numero 3 è una delizia per gli occhi. Il suo gioco è francamente il più bello da vedere, ...Onse Daria Kasatkina si sfideranno nella seconda semifinale femminile degli Internazionali d'Italia 2022 . La tunisina è. Contro la greca Sakkari ai quarti di finale era sotto per 6 - 1 ... Jabeur scatenata centra gli ottavi. Delusione Sakkari contro mamma Maria Il WTA 500 di Berlino ha tutta l’aria di essere un 1000. Le protagoniste delle semifinali di domani saranno infatti due top 10, una finalista Slam e la campionessa olimpica in carica: rispettivamente, ...