Ius scholae | Serracchiani | ' ignobili offese a Montaruli'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Esprimo alla collega Augusta Montaruli la piena solidarietà delle deputate e dei deputati democratici. Qui non conta la distanza dalle sue opinioni espresse in Aula contro lo ius scholae, qui conta che è inaccettabile insultare, offendere, minacciare, per giunti nascosti dietro un'anonima tastiera e noi saremo, in questa occasione come in ogni altra, sempre dalla parte di chi condanna questi comportamenti ignobili e difende una discussione ed un confronto che non accendano l'odio e l'intolleranza". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

