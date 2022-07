Ius scholae: Meloni, 'ecco insulti a nostra deputata Montaruli da chi non discrimina' (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "eccole, le anime belle della 'lotta alle discriminazioni'. Lei è Augusta, ed è una parlamentare di Fratelli d'Italia. È nata da genitori entrambi sordi: una bella famiglia che le ha insegnato a non darsi per vinta, a difendere quello in cui crede con determinazione e umanità. L'altro ieri è intervenuta in Aula contro lo Ius scholae e questi sono alcuni messaggi che ha ricevuto da quelli che ci spiegano che dobbiamo 'restare umani'. ecco il clima che ha creato la sinistra, con la sua gara all'insulto libero, al disprezzo come arma politica, con il suo messaggio che gli avversari non vanno battuti, ma abbattuti. ecco, soprattutto, quello che noi non saremo mai”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, pubblicando una grafica con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "le, le anime belle della 'lotta allezioni'. Lei è Augusta, ed è una parlamentare di Fratelli d'Italia. È nata da genitori entrambi sordi: una bella famiglia che le ha insegnato a non darsi per vinta, a difendere quello in cui crede con determinazione e umanità. L'altro ieri è intervenuta in Aula contro lo Iuse questi sono alcuni messaggi che ha ricevuto da quelli che ci spiegano che dobbiamo 'restare umani'.il clima che ha creato la sinistra, con la sua gara all'insulto libero, al disprezzo come arma politica, con il suo messaggio che gli avversari non vanno battuti, ma abbattuti., soprattutto, quello che noi non saremo mai”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, pubblicando una grafica con ...

Pubblicità

elenabonetti : Lo #iusscholae è l'affermazione di un principio a cui sono molto legata, e cioè che la scuola, l’educazione, è il l… - borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - borghi_claudio : Pd e M5S hanno forzato in conferenza capigruppo l'inizio della discussione generale per ius scholae e cannabis. I B… - irisdeluca72 : RT @GioArenare: La lega minaccia di fare cadere il governo sullo Ius scholae: si può dire che ne abbiamo piene le scatole di questi retrogr… - ovceaun : RT @Ivan_Grieco: Riforma seria della Scuola no, Nucleare no, Cannabis no, Ius Scholae no, Eutanasia no. Superbonus fuffa si, Pene più sever… -