Ius scholae | Meloni contro Valeria Fedeli | mi dà della razzista e tira in ballo mia figlia video

Ius scholae, Giorgia Meloni contro Valeria Fedeli e la sinistra sul provvedimento bandiera con cui il Pd vorrebbe concedere la cittadinanza ai bambini figli di immigrati dopo 5 anni di scuola italiana. In un video pubblicato sui social la leader di FdI accusa la sinistra di prenderla di mira come al solito ricorrendo agli insulti. "L'ex ministro della Pubblica istruzione Valeria Fedeli mi dà della razzista e tira in ballo mia figlia". Nel video infatti si può ascoltare Valeria Fedeli esortare la Meloni a guardare in faccia i bambini con cui la figlia Ginevra, di ...

