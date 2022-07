Ius scholae | Letta | ' occasione per dimostrare unità e serietà centrosinistra'

(Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Unche vuole essere unito se discute delle cose, perchè è unche vuole vincere le prossime elezioni. Noi dobbiamodi essere seri su un passaggio chiave che dipende da noi nelle prossime settimane, perchè se tutti noi siamo uniti, seri e determinati riusciamo a recuperare una grandissima ferita che c'è in Italia e che deveche non c'è ambiguità e alternatività tra diritti sociali e diritti civili: approvare lo Iusin questa fase finale della legislatura è un fatto di civiltà che è alla nostra portata e rappresenterebbe, se noi ce la facciamo, il segno didi quello che tutti insieme stiamo facendo". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, intervenendo alla tavola ...

Quanto ai provvedimenti sue legalizzazione della cannabis , osteggiati fortemente dalla Lega in Parlamento, il numero due di Forza Italia dichiara: 'Il testo dellonon va ...Crisi più vicina, Letta non arretra Ora, Letta sullotuona: 'non arretreremo di un millimetro', eppure l'esame del testo alla Camera è già stato rimandato alla prossima settimana, assieme ...Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Un centrosinistra che vuole essere unito se discute delle cose, perchè è un centrosinistra che vuole vincere le prossime elezioni. Noi dobbiamo dimostrare di essere seri su ...La vicepresidente della Regione: dai fondi stanziati per i fragili e i più piccoli all’incontro con Landini. Sullo Ius scholae: "Non si ...