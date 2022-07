Ius scholae, Letta: “Lo approveremo prima di fine legislatura” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Questa legislatura non terminerà prima che noi abbiamo introdotto lo ius scholae”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso del confronto con Giuseppe Conte e Roberto Speranza, all’assemblea nazionale di Areadem, area politico-culturale del Pd, a Cortona (Arezzo). “Noi stiamo in questo governo, che è un’esperienza unica e irripetibile e nel quale stiamo con le regole con le quali ci siamo stati in tutti questi mesi: sappiamo che alcune cose si possono ottenere e altre no. Io potrei fare un lungo elenco di cose che sappiamo non si potranno realizzare prima delle prossime elezioni, perché siamo coscienti che all’interno degli accordi di questa maggioranza non si potranno fare. Fuori dagli accordi di governo, certe cose che sono di rilevanza parlamentare, noi le faremo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Questanon termineràche noi abbiamo introdotto lo ius”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nel corso del confronto con Giuseppe Conte e Roberto Speranza, all’assemblea nazionale di Areadem, area politico-culturale del Pd, a Cortona (Arezzo). “Noi stiamo in questo governo, che è un’esperienza unica e irripetibile e nel quale stiamo con le regole con le quali ci siamo stati in tutti questi mesi: sappiamo che alcune cose si possono ottenere e altre no. Io potrei fare un lungo elenco di cose che sappiamo non si potranno realizzaredelle prossime elezioni, perché siamo coscienti che all’interno degli accordi di questa maggioranza non si potranno fare. Fuori dagli accordi di governo, certe cose che sono di rilevanza parlamentare, noi le faremo ...

