Ius scholae divide la maggioranza: scontro Letta-Salvini. La Lega ha presentato 1500 emendamenti per bloccare il provvedimento (Di venerdì 1 luglio 2022) Ius scholae è arrivato in Aula alla Camera per essere discusso. La misura, appoggiata in modo compatto dal centrosinistra, ha causato profonde spaccature nel centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia, infatti, stanno lottando contro l'approvazione dell'iniziativa. Il testo si pone come obiettivo principale quello di riconoscere il ruolo della scuola, dando la possibilità a oltre un milione di giovani under 18 che sono nati in Italia o sono arrivati nel Paese entro i 12 anni di chiedere la cittadinanza italiana a patto di aver frequentato "almeno 5 anni di scuola". La discussione in Parlamento sullo Ius scholae è stata rinviata alla seconda settimana di luglio.

borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - elenabonetti : Lo #iusscholae è l'affermazione di un principio a cui sono molto legata, e cioè che la scuola, l’educazione, è il l… - AnnalisaChirico : In Italia si invoca spesso la parola “responsabilità” per evitare elezioni anticipate. Mi domando perché la medesim… - lawetorder : RT @ilruttosovrano: Lega e Fratelli d’Italia sono contrari allo Ius Scholae perché 'i problemi degli italiani sono altri', ma intanto loro… - jk_svoice : RT @Una_Gioia_Mai: - Contrari all'aborto per tutelare la vita dei bambini - Contrari alla comunità LGBTQ per tutelare i bambini - Contrari… -