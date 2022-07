Italbasket, Pozzecco: “Vogliamo qualificarci al Mondiale” (Di venerdì 1 luglio 2022) “La Nazionale di calcio come quella di basket vincono sempre da underdog”. Con queste parole il ct dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco è intervenuto nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport. “Per questo dovrei sperare di partire male. Poi diventa più bello perchè abbiamo vinto, ad esempio agli Europei di calcio, in situazioni insperate” ha aggiunto. Il coach ha poi parlato riguardo alla qualificazione al Mondiale 2023: “E’ chiaramente una cosa a cui aspiriamo. Ho trovato una grande disponibilità da parte dei ragazzi, si vede che tengono all’azzurro. E’ una cosa bellissima”. L’Italia scenderà in campo lunedì contro l’Olanda. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) “La Nazionale di calcio come quella di basket vincono sempre da underdog”. Con queste parole il ct dell’Gianmarcoè intervenuto nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport. “Per questo dovrei sperare di partire male. Poi diventa più bello perchè abbiamo vinto, ad esempio agli Europei di calcio, in situazioni insperate” ha aggiunto. Il coach ha poi parlato riguardo alla qualificazione al2023: “E’ chiaramente una cosa a cui aspiriamo. Ho trovato una grande disponibilità da parte dei ragazzi, si vede che tengono all’azzurro. E’ una cosa bellissima”. L’Italia scenderà in campo lunedì contro l’Olanda. SportFace.

