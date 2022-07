Isola dei Famosi, Maria Laura rivela come fanno le donne con ciclo e depilazione (Di venerdì 1 luglio 2022) come i suoi colleghi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, anche Maria Laura De Vitis, da poco rientrata dall’Honduras, ha risposto alle domande dei fan su Instagram e tra le altre cose ha spiegato com’è la vita delle donne dell’Isola, che si trovano ad avere a che fare anche col ciclo e con la necessità di depilarsi. “Non esiste la doccia, ci si lava in mare, nell’acqua salata, con un sapone ecosostenibile che quindi quando va nell’acqua non la inquina” ha esordito la naufraga. Che poi ha spiegato: “Il ciclo si ferma sull’Isola perché si mangia poco e si va in amenorrea. Mentre la ceretta non esiste, abbiamo una lametta a testa che teniamo come se fosse oro e si usa quella” ha concluso ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 luglio 2022)i suoi colleghi naufraghi dell’dei2022, ancheDe Vitis, da poco rientrata dall’Honduras, ha risposto alle domande dei fan su Instagram e tra le altre cose ha spiegato com’è la vita delledell’, che si trovano ad avere a che fare anche cole con la necessità di depilarsi. “Non esiste la doccia, ci si lava in mare, nell’acqua salata, con un sapone ecosostenibile che quindi quando va nell’acqua non la inquina” ha esordito la naufraga. Che poi ha spiegato: “Ilsi ferma sull’perché si mangia poco e si va in amenorrea. Mentre la ceretta non esiste, abbiamo una lametta a testa che teniamose fosse oro e si usa quella” ha concluso ...

