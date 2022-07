Isola dei Famosi, cosa è successo ai naufraghi durante il ritorno dall’Honduras (Di venerdì 1 luglio 2022) È terminata l’edizione più lunga di sempre dell’Isola dei Famosi e ora i naufraghi sono pronti per tornare a casa, in Italia. Nei giorni scorsi gli ultimi 6 concorrenti sono rientrati dall’Honduras con un volo per Roma. cosa sarà successo in quelle ore? A documentarlo sono proprio i “supervivientes” tornati in possesso dei loro dispositivi elettronici e dei profili social. La prima a confidarsi con i suoi follower è Carmen di Pietro: “Siamo rimasti bloccati in aereo per oltre un’ora. Abbiamo dovuto fare scalo a Parigi. Il volo dalla Francia all’Italia ha accumulato un’ora di ritardo”. E fin qui, niente che non sia mai capitato anche a chi non sta tornando da un reality. A questo punto, per avere ulteriori aggiornamenti, dobbiamo passare al profilo instagram di Nicolas Vaporidis. Qui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) È terminata l’edizione più lunga di sempre dell’deie ora isono pronti per tornare a casa, in Italia. Nei giorni scorsi gli ultimi 6 concorrenti sono rientraticon un volo per Roma.saràin quelle ore? A documentarlo sono proprio i “supervivientes” tornati in possesso dei loro dispositivi elettronici e dei profili social. La prima a confidarsi con i suoi follower è Carmen di Pietro: “Siamo rimasti bloccati in aereo per oltre un’ora. Abbiamo dovuto fare scalo a Parigi. Il volo dalla Francia all’Italia ha accumulato un’ora di ritardo”. E fin qui, niente che non sia mai capitato anche a chi non sta tornando da un reality. A questo punto, per avere ulteriori aggiornamenti, dobbiamo passare al profilo instagram di Nicolas Vaporidis. Qui ...

