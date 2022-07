Intervista esclusiva a Patrizio Rispo: «La nascita dei miei figli mi ha cambiato la vita» (Di venerdì 1 luglio 2022) Attore di professione, amatissimo dal pubblico per aver interpretato Raffaele Giordano nella soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole, Patrizio Rispo è nato a Napoli il 26 agosto 1956. Sin da piccolo ha avuto la grande passione per il cinema e lo spettacolo; infatti, da giovane si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma chiamato dalla forte passione del mondo del cinema, decide di lasciare la facoltà ad un solo esame dalla laurea. Così da lì, inizia la carriera: prima impegnato in un gruppo cabarettista, successivamente nel teatro, cinema e in tv. Rispo ha avuto anche una piccola parte nella pellicola Ricomincio da tre, film diretto da Massimo Troisi. Rispo, inoltre, ha avuto anche una compagnia teatrale insieme all’amico Biagio Izzo, Mario Porfito e Mimmo Esposito. La svolta nella sua carriera arriva nel 1996 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) Attore di professione, amatissimo dal pubblico per aver interpretato Raffaele Giordano nella soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole,è nato a Napoli il 26 agosto 1956. Sin da piccolo ha avuto la grande passione per il cinema e lo spettacolo; infatti, da giovane si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma chiamato dalla forte passione del mondo del cinema, decide di lasciare la facoltà ad un solo esame dalla laurea. Così da lì, inizia la carriera: prima impegnato in un gruppo cabarettista, successivamente nel teatro, cinema e in tv.ha avuto anche una piccola parte nella pellicola Ricomincio da tre, film diretto da Massimo Troisi., inoltre, ha avuto anche una compagnia teatrale insieme all’amico Biagio Izzo, Mario Porfito e Mimmo Esposito. La svolta nella sua carriera arriva nel 1996 ...

